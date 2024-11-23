毎回、注目のアーティストによる一発撮りのパフォーマンスが話題のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」。11月22日に公開された動画には、モーニング娘。’24が初登場。特別なフォーメーションで、2000年にリリースされたヒット曲「恋愛レボリューション21」を披露しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】第495回の「THE FIRST TAKE」に登場したのは、1998年にデビューして以降も伝統を受け継ぎながら進