プロレスリング・ノアの齋藤彰俊（年齢非公表）が１７日に名古屋市のドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）で開催された「Ｄｅａｔｈｔｉｎｙ」で引退した。２００９年６月１３日にリング上で急逝したノアの初代社長、三沢光晴さん（享年４６）の最後の対戦相手となる過酷な運命を背負い続けた男は、家族が見守る中、丸藤正道（４５）との引退試合「ＡｋｉｔｏｓｈｉＳａｉｔｏＲｉｄｇｅＲｏａｄＦｉｎａｌ」で１５分９