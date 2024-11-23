夏ごろからNHKとSTARTO社で交渉大みそか恒例の『第75回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が11月19日、同局から発表された。初出場は計10組で、紅組がILLIT、ME:I、tuki.、白組はOmoinotake、Creepy Nuts、こっちのけんと、Dai-iCE、TOMORROW X TOGETHER、Number_i、新浜レオン。今年は有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、鈴木奈穂子アナウンサーが司会を務める。一方で、出場がウワサされていた旧ジャニーズ事務所（STARTO ENTERTAINMENT、以