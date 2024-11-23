EXOのチェンが22日午後、「2024 CHEN FAN-CON『Beyond the DOOR』in MANILA」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてフィリピンに出国した。・EXO チェン、10月1日にデジタルシングル「Beyond:」をリリース！ファンに感謝の気持ちを伝える・EXO チェン、初のソロファンコンサートで未発表曲を披露！「この瞬間を望んでいた…とても幸せ」