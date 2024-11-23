23日の東京3R・2歳未勝利（芝1800メート）は、ベストシーン（牡2＝手塚）が制した。G1通算9勝を挙げたアーモンドアイの初子、アロンズロッド（牡2＝国枝、父エピファネイア）は2着。アロンズロッドは10月26日のデビュー戦（1600メートル）は4着。デビュー戦後に「距離はちょっとあった方がいい感じはするね」と話していた国枝師は2戦目に向けて「1回使ってピリッとしたね。初戦のようなことはない」と自信を見せていたが、2