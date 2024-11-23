歌舞伎俳優市川團蔵さんが亡くなったことが23日、松竹から発表された。73歳だった。誤嚥（ごえん）性肺炎による敗血症性ショックで、19日午前7時36分に死去した。親族で密葬を執り行ったという。團蔵さんの祖父は八代目市川團蔵。1956年（昭31）5月歌舞伎座「義経千本桜」の六代君で、初代市川銀之助を名乗り初舞台。その後二代目尾上松緑に師事した。87年5月歌舞伎座「時今也桔梗旗揚」の武智光秀ほかで九代目市川團蔵を襲名。日