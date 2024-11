「Panzer of the Lake(湖に沈む戦車)」は、主に海外のインターネットで広まっているミーム画像です。この謎の画像の由来を解説するコメントが歴史系Q&Aサイト「History Stack Exchange」に投稿されています。sources - What is the origin of the lake tank image that has become a meme? - History Stack Exchangehttps://history.stackexchange.com/questions/57033/what-is-the-origin-of-the-lake-tank-image-that-has-becom