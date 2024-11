Googleは、「Gemini for Workspace」の対応言語に日本語を含む複数の言語を追加した。 Googleの「Gemini for Workspace」が日本語でも利用可能に 今週から、日本語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語がサポートされ、Googleドキュメント、スプレッドシート、ドライブ、Gmailのサイドパネルで、「Gemini for Workspace」が利用可能となる。今後数カ月以内に、Googleスラ