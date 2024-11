INIが<2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE:After Party]>最終公演を、11月22日に沖縄・ミュージックタウン音市場で開催した。◆ライブ写真9月にスタートした本公演は、自身最大となる11都市をめぐる<2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE」>の“After Party”として、ツアー本編の20公演に加え鹿児島・沖縄で全3公演を開催。大歓声の中INIのメンバーがステージに登場し、最新シングルのタイトル曲「WMDA(Where My Drum