【モデルプレス＝2024/11/23】Travis Japanの川島如恵留が22日、都内で開催された初エッセイ集『アイドルのフィルター』刊行記念プレス取材に出席。2024年を振り返った。【写真】トラジャ川島如恵留の“高校の同級生”人気YouTuber◆川島如恵留、LA留学振り返る本作は、日常生活で巻き起こる不可思議な出来事や新たな気づきを、川島が「アイドル」というフィルターを通して細かく書き留めたもの。さらに自身にとって挑戦と成長のき