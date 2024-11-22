■YouTube『Studio Session Live #3』公開にあわせてTikTokでも「ライラック」ショート動画が公開 【動画】Mrs. GREEN APPLE『Studio Session Live』版「ライラック」 Mrs. GREEN APPLEが2023年にバンド結成10周年プロジェクトとしてオフィシャルYouTubeチャンネルで公開してきた『Studio Session Live』。このたび第3弾『Studio Session Live #3』が公開された。 YouTube公開にあわせて、Mrs. GREEN APPLE公式TikTokでも