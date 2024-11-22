£Ê£±±ºÏÂ¤¬£²£²Æü¡¢°ú¤­Ê¬¤±¤ÇÇÔÀï¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢£¸·î£²£´Æü¤ËÍë±«¤Ë¤è¤êÁ°È¾¤À¤±¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°Âè£²£¸Àá¤Î¥Û¡¼¥àÀîºêÀï¤Î¸åÈ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¡½£°¤Î¸åÈ¾£±£°Ê¬¤Ë£Æ£×¾®ÎÓÍª¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢£±¡½£±¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸åÈ¾¤À¤±¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢°ú¤­Ê¬¤±¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢