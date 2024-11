MLB専門チャンネル『MLBネットワーク』が11月21日(日本時間11月22日)、公式Xアカウントを更新。ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平のナ・リーグMVP獲得について報じるとともに、その際に披露された“大谷ファミリー”のひとコマも動画で紹介し、ファンの間で話題となっている。【映像】デコピンの様子がおかしくなる同アカウントは、「2014 NL MVP Clayton Kershaw announces that Shohei Ohtani is this year's NL Most Valuable