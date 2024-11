IVEⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved 韓国の6人組アイドルグループIVEが22日、京セラドーム大阪で開催のK-POP 授賞式「2024 MAMA AWARDS」に出演。「MAMA AWARDS」で「Fans' Choice」に続いて「Favorite Global Performer Female」を受賞した。また、「Accendio」と「HEYA」の2曲をパフォーマンスした。【動画】IVE「2024 MAMA AWARDS」レッドカーペットの模様K-POP 授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、