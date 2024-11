モーニング娘。’24 - 恋愛レボリューション21 / THE FIRST TAKEサムネイル 進化を続けるモーニング娘。’24が、22日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」初登場。2000年にリリースされ、老若男女に愛されている大ヒット曲「恋愛レボリューション21」をメンバー13人で特別なフォーメーションによる一発撮りパフォーマンスを披露。YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第495回公開の詳細が発表となった。