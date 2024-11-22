エピソードトークの順番で、オチを担う最後の枠を争うじゃんけんに負けた森川。負けた瞬間、あちゃー！小澤征悦、上田慎一郎監督の現場は「“カメラを止めるな”を地で行く」最後の挨拶で、長い時間ともにやってきた内野への感謝の言葉で涙した上田慎一郎監督。上田監督の声が震えているのを察すると、先に“泣き出した”小澤征悦