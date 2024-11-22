後藤真希デビュー25周年を記念した写真集「後藤真希 写真集 flos」が11月29日に発売される。【写真】発売前から話題沸騰、後藤真希写真集 掲載カット【8点】デビュー25周年を記念した一冊とあって、大ヒットした前作「ramus」からのさらなる進化も注目を集め、ランジェリーカットに続いて先日新たに公開された第二弾カットでは、浴衣姿などにも絶賛の声が寄せられている。エイジレスな輝きや、やわらかな“ゴマキボディ”の美しさ