今年度、創立７０周年を迎えた渋川市立渋川南小学校で記念式典が開かれ、出席者らが母校への思いを新たにしました。 渋川市立渋川南小学校は１９５４年、昭和２９年４月に開校し、これまでに５６４１人の卒業生を輩出しました。２２日に開かれた記念式典には、全校児童とその保護者ら約３００人が出席しました。 記念事業を主催した中澤功史実行委員長は「これから入学してくる子どもたちも南小のことが好きになるよう、いい学校