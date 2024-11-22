災害発生時の円滑な避難につなげようと、群馬医療福祉大学と短期大学部は、近くの障がい者施設と連携して訓練を行いました。 訓練は震度４の地震が発生し、建物の３階にある研究室から出火したという想定で行われ、群馬医療福祉大学と短期大学部の前橋キャンパスに通う学生ら約７２０人が参加しました。 キャンパスの北側にある駐車場が今年１０月に「緊急指定避難場所」に指定されたことから、訓練は近くの障がい者施設と連携し