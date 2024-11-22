鹿児島市で22日夕方、があり今も消火活動が続いています。 警察や消防によりますと22日午後4時前、鹿児島市坂元町の住民から「やぶの火が家に燃え移りそうだ」と119番通報がありました。 この火事で福崎健二さん（75）が暮らす木造2階建て住宅が燃え、午後5時時点で消火活動が続いています。 出火当時、福崎さんと妻が家にいましたが、火事に気付いて逃げ出しけが人はいないということです。 （近所の住民）「熱いし、玄関の近