動画:『THE FIRST TAKE』初回登場時の鈴木雅之、こっちのけんと チャンネル登録者1,000万人を突破し、日本発の音楽ジャンルYouTubeチャンネルとして存在感を放つ『THE FIRST TAKE』。11月15日にチャンネル開設5周年を迎え、あらたな試みとして一発撮りのパフォーマンスを生配信する『REAL TIME THE FIRST TAKE』を行った。 ■“いつもどおり”の『THE FIRST TAKE』をリアルタイムで届ける意義 “一発撮りパフォー