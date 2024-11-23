第５５回明治神宮野球大会第３日は２２日、神宮球場で準々決勝が行われ、大学の部では昨年準優勝の青学大（東都）が福岡大（九州３連盟）を２―１で下して４強入りした。創価大（関東５連盟）は富士大（東北３連盟）に３―０で零封勝ちし、準決勝進出。高校の部は、東洋大姫路（近畿・兵庫）と初出場の広島商（中国・広島）が４強入り。東洋大姫路は二松学舎大付（東京）を６―１で、広島商は東海大札幌（北海道）を３―０でそ