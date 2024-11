プライバシーを重視し広告ブロック機能をデフォルト搭載しているウェブブラウザ「Brave」の独自検索エンジン「Brave Search」で、2024年4月に搭載された「Answer with AI」機能に、新たにチャットモードが追加されました。Announcing chat mode, a conversational chat experience that expands the ability of Brave Search and its Answer with AI | Bravehttps://brave.com/blog/brave-search-chat-mode/「Answer with AI」機能