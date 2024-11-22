今年デビュー10周年を迎えた7人組グループ・WEST.が22日、都内で開かれた劇場版 オリジナルライブ『WEST.10th Anniversary Live“W”』初日舞台あいさつに登場した。【写真】キラキラ笑顔でポーズを取るWEST.WEST.の桐山照史、中間淳太、重岡大毅、小瀧望、藤井流星、濱田崇裕（※濱＝異体字）、神山智洋、丹修一監督が登場すると会場からは大きな拍手が巻き起こった。同作では今までにないコンセプトでオリジナルのライブに挑