This is LASTが、11月27日に新曲「Strawberry」を配信リリースする。 (関連:SHISHAMO、This is LAST、KALMA……TikTokで人気を得るギターロック曲シンプルなサウンドと共感性の高い歌詞が共通点に) 同楽曲は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『キミとオオカミくんには騙されない』最終回のBGMとして使用された。なお、2023年には『花束とオオカミちゃんには騙されない』の挿入歌に「#情