11月29日（金）21時から放送のテレビ朝日『MUSIC STATION』にBABYMONSTERの生出演が決定した。【写真】3週間で1億再生突破、BABYMONSTER「DRIP」MVYG ENTERTAINMENTがBLACK PINK以来、ガールズグループとして約７年振りにデビューした大型新人BABYMONSTERが、自身2度目となるテレビ朝日『MUSIC STATION』に生出演する。4月にリリースした1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] のタイトル曲「SHEESH」のパフォーマンスで5月に『MUSIC STATI