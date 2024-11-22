中国外交部領事局の童学軍副局長は国務院報道弁公室で22日に行われた政策定例説明会で、ビザの利便化措置を続けることで中国内外の商務従事者の往来により多くの利便性を創出していくと説明しました。中国は過去1年間でシンガポール、タイ、カザフスタンなど6カ国とビザの相互免除協定を締結し、現在では25カ国とのビザの全面免除を実現しています。またフランス、ドイツなど29カ国に対して相手に見返りを求めないビザ免除政策を実