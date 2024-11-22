FC今治は22日、DF二見宏志(32)との契約満了を発表した。二見は大阪府出身で、奈良育英高校や阪南大学を経て2014年にベガルタ仙台に入団。2016年7月から清水エスパルス、2020年からV・ファーレン長崎でプレーした。2023年に今治へ加わり、初年度はJ3リーグで14試合、天皇杯で1試合に出場。2024シーズンはJ3で7試合の出場にとどまった。J2初昇格を決めた今治を退団する二見は、クラブを通じてコメントしている。「2年間ありがとうご