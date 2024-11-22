Jリーグは22日、AC長野パルセイロのJ2クラブライセンス停止条件の充足を発表した。9月24日、Jリーグは2025シーズンのクラブライセンス交付について発表。第三者機関となるクラブライセンス交付第一審機関(FIB)が交付するJ1・J2クラブライセンスに関しては、49クラブがJ1クラブライセンス、11クラブがJ2クラブライセンスを取得した。J2クラブライセンスが交付された11クラブのうち、長野は「停止条件付き交付」に。今月24日までにFI