浦和レッズは11月22日、MF大久保智明の負傷について発表した。26歳レフティは21日に手術を実施。診断名は右膝半月板損傷で、全治まで約３か月間の見込みだ。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！大久保は今季ここまで22試合に出場し２得点を記録。貴重な戦力として活躍していただけに、無念の離脱となった。構成●サッカーダイジェストWeb編集部 