22日午後、鹿児島市で住宅と倉庫合わせて2棟を全焼する火事がありました。これまでにケガ人は確認されていません。火事があったのは鹿児島市坂元町の住宅です。22日午後4時前、「やぶが燃えていて家まで燃え移りそうだ」と住民から消防に通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、木造2階建て住宅1棟と敷地内の倉庫1棟が全焼しました。(近所の人)「すごかった。バンバンって黒い煙がずっと上がって」警察によ