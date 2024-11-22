明治神宮大会高校の部は23日に準決勝2試合が行われる。＜第1試合＞横浜（関東）―東洋大姫路（近畿）横浜は初戦でスーパー1年生右腕・織田翔希が固い守備にも助けられ、明徳義塾を完封。対する東洋大姫路はエース・阪下漣（2年）を中心に2試合で1失点とこちらも堅守。そして2試合で16得点の打線は隙がない。＜第2試合＞広島商（中国）―敦賀気比（北信越）広島商は創部125年で初の明治神宮大会出場。2回戦で東海大札