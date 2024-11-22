スケートボード・ストリートの世界最高峰プロツアー「ストリートリーグ（ＳＬＳ）」東京大会（読売新聞社協力）が２３日、東京・有明アリーナで行われるのを前にパリ五輪代表の白井空良（そら）（ムラサキスポーツ）が２２日、報道陣の取材に応じた。茶目っ気たっぷりの語り口と、親しみやすいキャラクターの白井。この日も「白井節」は健在だった。公式練習後の取材では、大会のコースについて「ＳＬＳは意地悪なんで。超む