街区「ベースゲート横浜関内」について語る三井不動産の柳川元宏氏（左）ら担当者＝横浜市中区三井不動産（東京都）など８社が横浜・関内地区で開発中の街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」の完成まで、あと１年。２０２６年春の開業に向けて、着々と工事が進んでいる。施設概要やテナントの見通し、将来の展望は？詳細に迫った。「現在はタワーの２７階部分を工事している」と話すのは、三井不で関内プロジェ