ソフトバンクの山川穂高内野手が２２日、球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の年俸２億７０００万円から１億８０００万円増の４億５０００万円でサインした。また、会見で背番号が２５から５に変更されることを公表。「うれしいですよね。一ケタですし。２５番もうれしかったんですが、日本の野球の中で一ケタというのは価値が高いものかなと思います。なにより松田（宣浩）さんの番号。松田さんがすごい人なので、それに恥じ