新潟市の自宅で２０２１年、妻＝当時（２９）＝と長女＝同（１）＝を窒息死させたとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われた元看護師渡辺健被告（３１）の裁判員裁判の判決が２２日、新潟地裁であり、小林謙介裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した。小林裁判長は、不倫や使い込みが発覚して家庭内で肩身が狭くなり、妻への不満が高まって殺害に及んだと指摘。妻殺害の様子を目撃されたことなどから長女も殺害しており、「動機