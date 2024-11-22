日本時間１８時３０分に英製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30 予想50.0前回49.9（製造業PMI（購買担当者指数）) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30 予想51.9前回52.0（サービス業PMI（