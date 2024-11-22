Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、11月22日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）。前回は第1試合、第2試合と連投し、今回を含めて日またぎの3連投。トップを取れば個人首位復帰も狙えるだけに、天才がキレキレの麻雀を目指す。【映像】堀慎吾、個人首位奪還なるか！？（生中継）今期、開幕から久々に天才ぶりを出しまくっている堀。敵が強ければ強いほど