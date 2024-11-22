明日11月23日（土）午前11時55分より日本テレビで放送（関東ローカル）の「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」。兼近大樹（EXIT）＆満島真之介が完全ノー台本で自由気ままなグルメドライブ。今回は、尾上松也・城田優と行く埼玉県川口市の旅！松也と城田、“堀越高校のクレージー担当”が「メシドラ」を蹂躙！「うるさい・面白い・ナンセンス」の3拍子揃った4人のノンストップハイテンション旅をお届け。■旅する場所だ