歌手の中尾ミエ（78）が22日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演。14日に亡くなった俳優の火野正平さん（享年75）とのエピソードを語った。火野さんは1971年に結婚し、長男と長女をもうけたが、その後、新藤恵美、小鹿みき、西川（現・仁支川）峰子ら多くの女優と次々に浮名を流した。「握手しただけで妊娠する」とすら言われ、愛人は9人とも10人とも。火野さん本人は「最高11股」とも語っていた。火野さん