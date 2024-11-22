【モデルプレス＝2024/11/22】12月7日より、ABEMA初の新感覚“バトルゲーム・リアリティーショー”『HASHTAG HOUSE（ハッシュタグハウス）』（毎週土曜よる9時）が、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送スタート。ここでは、同番組に出演するSNS総フォロワー数1000万人超えの人気インフルエンサー10人を紹介する。【写真】「HASHTAG HOUSE」出演者プロフィール一覧◆人気インフルエンサー10人集結「HASHTAG HOUSE」とは本作は、人気イ