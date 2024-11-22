日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 13016( 12856) 3月限 256( 256) TOPIX先物 12月限 10644( 10644) 日経225ミニ 12月限305625(305625) 1月限8151(71