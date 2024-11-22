日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 15904( 13609) 3月限84(84) TOPIX先物 12月限 18955( 18480) 3月限 100( 0) 日経225ミニ 12月限250408(2504