日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7250円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 9( 9) モルガンMUFG証券 4( 4) SBI証券 6( 2) BNPパリバ証券 1( 1)