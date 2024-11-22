「THEALFEE」の坂崎幸之助（70）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、2022年末に音楽活動から引退したシンガー・ソングライター吉田拓郎（78）の近影を投稿した。坂崎は「二人の神」として、吉田とアコースティックギタリストの草分け的存在である石川鷹彦との3ショットを披露。「あのアコースティックギターの神、石川鷹彦さんのお宅に吉田拓郎さんと2人でおじゃましてきました10年前に脳梗塞を患って以来、右手