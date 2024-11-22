【モデルプレス＝2024/11/22】「ミスターキャンパス関大2024」エントリーNo.5古谷晨之亮（ふるや・しんのすけ）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスター関大」グランプリ◆古谷晨之亮（ふるや・しんのすけ）さんプロフィール学部／学年：社会学部学部4年生出身地：埼玉県誕生日：5月9日趣味：ダンス・居酒屋巡り・アイドル特技：ダンス・メイク・激辛ラーメン食べる好きな食べ物：フライドポテト・お刺身・アヒージョ好き