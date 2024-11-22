日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2024年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 14(14) SBI証券 9( 7) BNPパリバ証券 4( 4) 楽天証券 3(
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ザビエルの遺体を公開 10年ぶり
- 2. 「成田凌に失礼」あさイチに批判
- 3. 三菱UFJ元行員 客の資産を窃取か
- 4. 同じ中学生が教師7人に暴力 徳島
- 5. ジャッジの満票MVP「2位に失礼」
- 6. うつ病公表の山口一郎 持病再発
- 7. 瀬戸大也に連盟激怒? 代表追放か
- 8. 身長差152cm 女性2人が英で対面
- 9. 斎藤元彦氏 SNS戦略巡り違反か
- 10. 家族で…大谷妻の装いにSNS反響
- 1. 同じ中学生が教師7人に暴力 徳島
- 2. 斎藤元彦氏 SNS戦略巡り違反か
- 3. 保育士が死亡 首に「貫通傷」
- 4. 奥谷委員長 立花氏を刑事告訴
- 5. 見知らぬ男性からガム 女児搬送
- 6. 石破氏の「マナー」外務省の見解
- 7. 白旗 机バン市長の会見にSNS愕然
- 8. ホテル客室に3人が押し入る 群馬
- 9. 2代目増税メガネ誕生か 怒りの声
- 10. 県庁の食堂の食券偽造 職員処分
- 1. 下方婚したバリキャリ女性の結末
- 2. 小池氏の事実上の後継指名? 推測
- 3. 紀子さま 小室氏発言に戦々恐々?
- 4. 熟年離婚? 50代妻のヨガ姿に幻滅
- 5. 大泣きし交番へ「この家族最悪」
- 6. 立花氏 南あわじ市長選に立候補
- 7. タワマン住み長女 涙の借金懇願
- 8. ガタガタの体で…地獄の夫婦生活
- 9. 景色がすべて機械式駐車場 怒り
- 10. 石破氏のマナー問題に外相が反論
- 1. ザビエルの遺体を公開 10年ぶり
- 2. 身長差152cm 女性2人が英で対面
- 3. パク・シネの愛らしい悪魔に恋に落ちる…
- 4. レジ袋有料化で販売数が増加 米
- 5. 日本人の短期ビザなし 歓迎の声
- 6. 韓国バイトの「奴隷条件」に衝撃
- 7. 爆竹音で子犬がショック死 タイ
- 8. インド大気汚染「前が見えない」
- 9. 反日ソング TWICE妹分に痛烈批判
- 10. 大麻乱用 元K-POPアイドルが新曲
- 1. 三菱UFJ元行員 客の資産を窃取か
- 2. 焼肉ライク 店舗数が減った理由
- 3. 低所得世帯に3万円 閣議で決定
- 4. 7年前のiPhone 今でも使える?
- 5. 三菱UFJ 十数億円盗んだ行員解雇
- 6. トランプ関税 日本車が標的か
- 7. 死んだら大損 年金めぐり妻激怒
- 8. 日産の低迷「米で売れる車ない」
- 9. 勝ち確が一転…元エリートの老後
- 10. 1000万超の預金 銀行分ける理由
- 1. 「悪夢」コカ・コーラCMが大炎上
- 2. 名作「AKIRA」YouTubeで配信へ
- 3. Kindle読み放題が3カ月「99円」
- 4. 年末年始のおトクな航空券を休日ギリギ…
- 5. ASUSのゲーミングスマートフォン「ROG …
- 6. イトーキがTGS2022に出展、初公開のゲ
- 7. Starlinkのアンテナで妨害波からの影響…
- 8. キオクシアの国産SDカードたち、もうお…
- 9. KFCにお一人さま用パックが登場
- 10. 科学論文の調査に特化したAIモデル「Op…
- 1. ジャッジの満票MVP「2位に失礼」
- 2. 瀬戸大也に連盟激怒? 代表追放か
- 3. WBSC「応援マナー」に称賛の声
- 4. 本命じゃない? 香川のマンU移籍
- 5. 侍J ベネズエラに逆転勝利で王手
- 6. 美人過ぎて倒れる 大谷妻に絶賛
- 7. 「奪われた」大谷のMVPに異論も
- 8. 侍J牧の満塁弾 敗戦ムード一蹴
- 9. 大谷 違法賭博問題が変えた姿勢
- 10. 他球団「朗希のMLB移籍は迷惑」
- 1. 「成田凌に失礼」あさイチに批判
- 2. うつ病公表の山口一郎 持病再発
- 3. 家族で…大谷妻の装いにSNS反響
- 4. 「ドラマ出過ぎ」25歳俳優に注目
- 5. 菅田将暉兄弟めぐり新論争勃発か
- 6. 離婚で激変? miwaの姿に心配の声
- 7. さんま特番 正体を隠しVTuberに
- 8. 格闘家と破局した川口春奈の現在
- 9. キンプリと並ぶな 北山に辛辣声
- 10. 有働「紅白落選」で解せない歌手
- 1. 断捨離決意 義母の行動に妻大恥
- 2. ユニクロ あったか軽量アウター
- 3. UNIQLO店員選ぶ 買うべき冬物3選
- 4. チ・チャンウクが衝撃の変身！闇に生き…
- 5. 永久歯が生えない子どもが増加?
- 6. 10代で予期せぬ妊娠 頭真っ白に
- 7. セリア おしゃれな「110円靴下」
- 8. 「ユニクロ感謝祭」注目商品は?
- 9. 食べるの躊躇う ミスド新作絶賛
- 10. 夫赴任でストレス減少 離婚決意