徳島県警察本部22日午後2時55分ごろ、徳島県美馬市の国道193号で、乗用車と軽乗用車が衝突したと消防から110番があった。県警によると、2台に乗っていた男女5人全員が病院に搬送され、軽乗用車の女性1人が意識不明の重体となった。2台は対向車線を走っており、乗用車には女性1人、軽乗用車には男性1人と女性3人が乗車していた。現場は山あいを縫うように走る道路で、片側1車線の緩やかなカーブ。JR穴吹駅から北に約8キロ。