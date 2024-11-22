元モーニング娘。の後藤真希の弟で、千葉県八街市議の後藤祐樹氏の長女、女性アイドルグループ「ukka」のメンバー・芹澤もあが22日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。【写真】後藤祐樹の“美人娘18歳”、グラビアに初挑戦大胆ショットも（8枚）9月5日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて初のグラビアに挑戦し話題を呼んだ芹澤。今回は「ブラウンコーデしてみました」「#