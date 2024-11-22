北海道・札幌市の高校で、生徒が作ったとみられる小型爆弾がグラウンドの中央付近に置かれていました。機動隊の爆発物処理班が出動し、緊迫の回収作業が行われました。爆弾とみられる不審物が明らかになったのは、22日午前11時ごろ。きっかけは、北海道・札幌市にある札幌国際情報高校の教師からの「生徒が小型爆弾を作ったと話している」といった110番通報でした。「小型爆弾を学校に持ってきた」と話したという生徒。話を聞いた